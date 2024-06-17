الإثنين 17-06-2024
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الإثنين، 17-06-2024 09:09 ص

الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

حرارة


الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء الحارة في معظم المناطق، والحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة
وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف خاصة على صحة المرضى وكبار السن ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية. 


كما حذرت من خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

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