الأرصاد تحذر من المنخفض الذي سيؤثر على المملكة غدا

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقرير خاص لها من خطر تشكل السيول خلال تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم السبت.

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حيث اوضح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن مزيج من الهواء العلوي ومنخفض فوق مصر يتحرك شرقًا مصحوب بامتداد منخفض أخر أوروبي يتقدم من الشمال إلى الجنوب سيؤدي بشكل واضح إلى حالة من عدم الاستقرار وحدوث نشاط للعواصف الرعدية على مناطق عدة غدًا السبت .



وأضاف آل خطاب بأن ليل الجمعة تبداً حالة عدم الاستقرار بالتأثير على شكل زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة حيث تشتد حالة عدم الاستقرار غدا السبت بحيث سوف تشهد أماكن عدة من المملكة تشكل الغيوم الرعدية والتي يصحبها هطول زخات غزيرة من المطر أحياناً وتساقط زخات من البرد قد يكون غزير في بعض الأجزاء ، مما يؤدي لتشكل السيول الفجائية وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتشمل أيضا منطقة البحر الميت ووادي عربة وخليج العقبة.



وتستمر فرصة الهطولات نهار السبت في مناطق متفرقة من المملكة والتي تكون غزيرة أحياناً، مع استمرار توقع تشكل السيول.



كما ويتوقع تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.

وترجو إدارة الأرصاد الجوية من الإخوة المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول خلال تأثير الحالات الجوية خاصة حالات عدم الاستقرار الجوي والتي تنشط عادة خلال الفترة القادمة وهي تمتاز غالباً بعشوائية الهطولات المطرية الغزيرة خلالها، والتي قد ينجم عنها تشكل سيول مفاجئة و سيول منقولة لأماكن منخفضة لا تشهد هطولات مطرية.



كما وحذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الخارجية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح.