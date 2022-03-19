الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباح الأحد

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء نهـــــاراً باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر حتى ساعات العصر في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــلاً: الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات لهذا اليوم :

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.





أما غداً الاحد تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





التحذيرات ليوم غد :

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

