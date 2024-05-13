الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المملكة صباح الثلاثاء

الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة يوم الثلاثاء قليلاً، الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أثناء الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.