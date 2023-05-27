السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

أردوغان يتحدث عن بشرى قريبة لتركيا

الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار جوية تؤثر على المملكة

وزارة الاشغال تلغي حق المقاول بالتحكيم

الامن العام : اصابة ٦ اطفال داخل مدينة العاب بالرمثا

نفاذ تذاكر حفل الجسمي بالمدرج الروماني خلال 15 دقيقة

خارجية النواب تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

زوجة الرئيس الامريكي تعتزم زيارة الأردن

الحكومة الأردنية تغير صفحاتها بمناسبة زفاف ولي العهد

الدفاع المدني يتعامل مع حريق عدد من مستودعات الالبسة والاحذية بالعقبة

الخارجية العراقية تدين الاعتداء على سفارتها في سويسرا

السبت، 27-05-2023 06:08 ص

الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار جوية تؤثر على المملكة

ة


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، حيث  يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ،  وتسود أجواء مغبرة بوجه عام، وتكون حارة نسبيا إلى حارة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة ولفترة محدودة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول مساءً الى جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كم/س في بعض المناطق وفق دائرة الارصاد الجوية.

اضافة اعلان


ليلاً:  الأجواء مغبرة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


 التحذيرات ليوم السبت :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم أحيانا على الطرق الصحراوية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520232061356410199541

الارصاد : أمطار رعدية قادمة إلى الأردن

غبار

المملكة على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي

5202315235159406524180

الارصاد : امطار رعدية في أماكن مختلفة بالمملكة بهذا الموعد

52023186126488659124

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

عمان2

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

2

الارصاد : حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وامطار محلية بهذا الموعد

أخبار متعلقة
حر11

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم

حر33

المملكة على موعد مع أجواء حارة

عمان خاص

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

غبار

الأرصاد : ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم

حح

39 درجة مئوية.. المملكة ستشهد ارتفاع كبير على درجات الحرارة الجمعة

ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم