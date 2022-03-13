الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع صباح الغد

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وتظهر تدريجياً الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع وجود فرصة في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء شديدة البرودة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، والرياح غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

نهارا: الأجواء لطيفة الحرارة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ليلاُ: الأجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



أما غداً الاثنين :

الأجواء باردة في أغلب المناطق، و لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.





