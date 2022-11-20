الأحد 20-11-2022
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الأحد، 20-11-2022 06:08 ص

الأرصاد تحذر من رياح نشطة مثيرة للغبار

شتاه


الوكيل الاخباري - تبقى أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الجنوبية من المملكة والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة.

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ليلا:
الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء نهاراً معتدلة الحرارة ولطيفة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في شرق وجنوب المملكة.


 




 

 


 

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