السبت 11-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 11-05-2024 09:55 م

الأرصاد تحذر من طقس الاحد - تفاصيل

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من طقس يوم غد الاحد .

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ووفق الارصاد يطرأ يوم الاحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ،وهناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة . 

 

وحذرت الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

 

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