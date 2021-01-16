الأرصاد تحذر من طقس الاحد

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة ضعيفة خلال ساعات المساء لهطول امطار خفيفة في اقصى شمال المملكة، وتدريجياً مع ساعات الليل تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، حيث تتزايد كميات الغيوم؛ لتصبح الأجواء غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق، وتؤدي الى إثارة الغبار في مناطق البادية.

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