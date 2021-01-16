السبت 16-01-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يتوقع تمديد فترة الفصل الدراسي الثاني

امين عام التربية للشؤون الإدارية والمالية تتفقد سير تكميلية التوجيهي في عجلون

بلدية إربد تحصل على شهادة ابتكار عالمية

الهند تطلق اكبر حملة تطعيم ضد كورونا

أطباء أردنيون يسعون لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

الأرصاد تحذر من طقس الاحد

وزير الصحة : 45 مركزا جديدا للتطعيم خلال اسبوعين

اصحاب صالات الافراح يلوحون بالتصعيد

محاضرة في لواء القصر للتوعية بفيروس كورونا

اعلان صادر عن مستشفى الملكة علياء العسكري

السبت، 16-01-2021 07:58 م

الأرصاد تحذر من طقس الاحد

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة ضعيفة خلال ساعات المساء لهطول امطار خفيفة في اقصى شمال المملكة، وتدريجياً مع ساعات الليل تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، حيث تتزايد كميات الغيوم؛ لتصبح الأجواء غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق، وتؤدي الى إثارة الغبار في مناطق البادية.

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