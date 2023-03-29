الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الوكيل الاخباري- حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية اثناء النهار بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .

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وقالت الأرصاد الجوية أن هناك خطر من شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها .

وتبقى المملكة تحت تاثير كتلة هوائية باردة غدا الخميس ورياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 7-8 درجات مئوية، الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة.