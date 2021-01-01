الأرصاد تحذر من طقس السبت

الوكيل الإخباري - حذرت ادارة الأرصاد الجوية من احتمالية تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة في بعض المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.



وقالت الادارة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، إن الأجواء ستكون ليلة الجمعة/ السبت باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ويتوقع تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة في بعض المرتفعات الجبلية، وأجزاء من مناطق البادية.

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وفي خليج العقبة تكون الأجواء باردة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



