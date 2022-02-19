السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 04:52 م

الأرصاد تحذر من طقس الليلة

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الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية انه ومع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة مع بقائها ماطرة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً خاصة في جنوب وشرق المملكة مثيرة للغبار.

التحذيرات:
- خطر تشكل السيول والسيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت وخليج العقبة ووادي عربة. 
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر.
- خطر العواصف الرعدية.    
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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