الجمعة 02-07-2021
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الجمعة، 02-07-2021 09:42 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. تنبيه من التعرض لأشعة الشمس

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها اليومي، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.


وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ الأحد، إنخفاض على درجات الحرارة؛ وتبقى ضمن معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وتبقى الأجواء الإثنين، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 - 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 21، وفي مرتفعات الشراه 32 - 20، وفي مناطق البادية 40 - 25، وفي مناطق السهول 35 - 24، وفي الاغوار الشمالية 42 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 29، وفي البحر الميت 43 - 28، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.


--(بترا)

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