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السبت، 16-01-2021 12:06 ص

الأرصاد تحذر من طقس صباح السبت

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الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خلال ساعات صباح السبت الباكر.
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وتوقعت أن تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً نهارا، في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع وجود فرصة ضعيفة في ساعات الصباح في اقصى شمال المملكة لسقوط زخات خفيفة من المطر ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما ليلا، توقعت الأرصاد أن تبقى الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .

 




 

 


 

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