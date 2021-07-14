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الأرصاد تحذر من موجة حارة جداً

الأربعاء، 14-07-2021 08:16 م

الأرصاد تحذر من موجة حارة جداً

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الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة وذلك خلال الأيام القادمة.

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ونشرت إدارة الأرصاد على موقعها الرسمي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة والتي ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً خاصة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت ومدينة العقبة .


ويبدأ تأثير الموجة الحارة يوم الخميس والجمعة بإرتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي 2-3 درجات مئوية .


ويشتد تأثير الموجة الحارة يوم السبت المقبل لتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحولي 3-4 درجات مئوية لتصبح الاجواء حارة في المرتفعات والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

 




 

 


 

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