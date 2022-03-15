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الثلاثاء، 15-03-2022 06:14 ص

الأرصاد: تساقط الثلوج اليوم على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر

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الوكيل الإخباري - يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ذات المنشأ القطبي، حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9-11 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة في الأجزاء الغربية، ومع الانخفاض الحاد على درجات الحرارة يتوقع هطول زخات متفرقة من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، ويحتمل حدوث تراكمات خفيفة ومحدودة فوق قمم الجبال العالية ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية
ليــــــــلاً: تضعف تدريجيا فرصة الهطول وتخف سرعة الرياح الشمالية الغربية ، ويتشكل الانجماد الشديد في ساعات الليل في العديد من المناطق باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة .

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خليج العقبة:
الأجواء باردة نسبيا نهاراً، وباردة ليلاً،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات،والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد الهطولات.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
- خطر تشكل الانجماد في ساعات الليل في العديد من المناطق باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة.



 




 

 


 

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