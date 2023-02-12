الأرصاد: تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراه

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل طفيف، الاجواء باردة جداً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، قد تكون في ساعات الفجر على شكل زخات خفيفة جدا من الثلج وغير مؤثرة فوق قمم جبال الشراه لفترة محدودة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الأرصاد .

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ليلاً: الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الاحد :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات ومناطق البادية.

- احتمال تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

