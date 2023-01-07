الأرصاد: تساقط زخات من المطر في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم السبت باردة وغائمة جزئيا الى غائمة أحيانا في المناطق الشمالية ، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع سقوط زخات من المطر خلال ساعات الصباح في المناطق الشمالية قد تكون غزيرة لفترة قصيرة بينما تشهد المناطق الوسطى والشرقية من المملكة زخات خفيفة من المطر، والرياح غربية معتدلة السرعة.

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ليلا: الاجواء غائمة جزئيا، وباردة في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم السبت

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية في شمال ووسط المملكة.

