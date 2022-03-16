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الأربعاء، 16-03-2022 12:48 م

الأرصاد: تشكل الصقيع في العديد من المناطق الليلة

صقيع


الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-8) درجات مئوية، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليــــــــلاً:  أجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويتشكل الصقيع في العديد من المناطق بما فيها الاغوار الشمالية، و يحدث الانجماد في أماكن تجمعات المياه.


خليج العقبة:
الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في العديد من المناطق بما فيها الاغوار الشمالية، وحدوث الانجماد في أماكن تجمعات المياه.


أما غداً الخميس :
ترتفع الحرارة قليلاً، الأجواء اثناء النهار باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما  تكون شديدة البرودة ليلاً في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.



 




 

 


 

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