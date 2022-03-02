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الأربعاء، 02-03-2022 09:31 م

الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة من طقس الخميس وتحذّر سالكي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية

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الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تأثُر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الامطار في شمال ووسط المملكة قد تكون أثناء النهار في شمال المملكة ولفترة محدودة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 70كم/س في بعض المناطق، حيث تصبح الأجواء مغبرة في العديد من المناطق مما يؤدي الى تدني واضح في مدى الرؤية الافقية خاصة في جنوب وشرق المملكة.اضافة اعلان



وحذّرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح وانعدامها أحيانا خاصة في جنوب وشرق المملكة.

 

كما حذّرت من خطر احتمال تشكل السيول اثناء النهار في شمال المملكة، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، وخطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.



 




 

 


 

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