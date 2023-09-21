الأرصاد .. تعرف على الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة ومن احتمال تدني الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

