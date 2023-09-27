الأربعاء 27-09-2023
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الأربعاء، 27-09-2023 06:17 ص

الأرصاد تعلن الحالة الجوية اليوم الأربعاء

ابراج السادس


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


أما يوم الخميس نهاراً أكدت أن الأجواء ستبقى خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات  متوسطة وعالية في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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