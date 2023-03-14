الثلاثاء 14-03-2023
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الثلاثاء، 14-03-2023 06:18 ص

الأرصاد: تعمُق تأثير المنخفض الجوي على المملكة تدريجيا اليوم

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من أواسط اوروبا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة احياناً، وتهطل زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتدريجياً خلال ساعات النهار يتعمق تأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي حيث تصبح الاجواء غائمة وتهطل الأمطار وتمتد لتشمل كافة مناطق المملكة تكون غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً  تصل سرعتها 50 كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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 خليج العقبة: 
نهاراً:  الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة وتهطل الامطار بين الحين والاخر تكون غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد ، والرياح شمالية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول احيانا الى جنوبية ، والبحر مائجاً.


ليلا: الأجواء مائلة للبرودة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج


التحذيرات ليوم الثلاثاء :
- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة.
- خطر العواصف الرعدية . 


- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق البادية
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها في جنوب وشرق المملكة


 




 

 


 

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