الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي

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الخميس، 18-02-2021 12:03 م

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ثلوج


الوكيل الإخباري - أكد  مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ، أن المملكة تبقى تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية شديدة البرودة .

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ولفت ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك احتمالا ضعيفا لهطول زخات خفيفة من الثلوج ، مساء اليوم، منوها احتمالية سقوط أمطار متفرقة على عدد من المناطق، وزاد الهطولات ستقتصر على الأمطار فقط "  .

 

وأشار آل خطاب أن المنخفض الجوي يتمركز حاليا شمال إيران ، وقال " درجات الحرارة دون معدلاتها بنحو 8-9 درجات مئوية".

 

 

وحذّر المواطنين ، من الإنزلاقات ، والانجماد ، عدا عن تشكل السيول في المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج .

 


 




 

 


 

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