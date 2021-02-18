الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - أكد مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ، أن المملكة تبقى تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية شديدة البرودة .

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ولفت ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك احتمالا ضعيفا لهطول زخات خفيفة من الثلوج ، مساء اليوم، منوها احتمالية سقوط أمطار متفرقة على عدد من المناطق، وزاد الهطولات ستقتصر على الأمطار فقط " .

وأشار آل خطاب أن المنخفض الجوي يتمركز حاليا شمال إيران ، وقال " درجات الحرارة دون معدلاتها بنحو 8-9 درجات مئوية".

وحذّر المواطنين ، من الإنزلاقات ، والانجماد ، عدا عن تشكل السيول في المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج .



