الأرصاد تكشف الحالة الجوية لثاني أيام عيد الفطر

الوكيل الإخباري - يطرأ اليوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتدريجيا مع ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بمنخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة في العديد من المناطق، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة.

اضافة اعلان



أما في خليج العقبة فتكون الأجواء نهاراً حارة نسبياً ومغبرة أحياناً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ليلاً: الأجواء مغبرة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات ليوم الاثنين :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات المساء والليل بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.



أما غداً الثلاثاء تبقى المملكة تحت تأثير منخفض خماسيني حيث يطرأ ارتفاع قليل آخر على الحرارة، مع أجواء جافة ومغبرة بوجه عام، وتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.



التحذيرات ليوم الثلاثاء :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.

- خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.