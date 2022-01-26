الأرصاد تكشف تطورات هامة حول تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن المملكة ستتأثر اليوم الاربعاء بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من اصل قطبي؛ الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتدريجياً واعتباراً من ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الاجواء الى غائمة، مع سقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات العصر يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 1000متر عن سطح البحر وما يزيد .



وتعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 700 متر .



كما ويتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة .





وحسب اخر التحديثات لهذه الليلة سماكات الثلوج المحتملة تراكمها حتى الساعة 8 من صباح يوم الخميس الموافق 27/01/2022 كالتالي :



المرتفعات الشمالية : 20-30سم ( اعلى سمك متوقع في الشمال رأس منيف / عجلون 30 سم )



المرتفعات الوسطى : 5-25 سم ( اعلى سمك متوقع بالنسبة للعاصمة عمان صويلح 25 سم )



المرتفعات الجنوبية : 7-15سم ( اعلى سمك متوقع في الجنوب الطفيلة / القادسية ومرتفعات لواء معان / الشوبك )



المرتفعات الشرقية : 5-10سم

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