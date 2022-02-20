الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

الصحة السعودية تسجل 1013 إصابة جديدة بكورونا

142 ألف طالب يعودون إلى 491 مدرسة حكومية في المفرق

1.4 مليار دينار اجمالي رأس المال المسجل بالمناطق الحرة والتنموية

المياه: تنظيف بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار

التربية تنشر أرقام غرفة العمليات لأي استفسار متعلق بالعودة للمدارس

الأردن الخامس في الشرق الاوسط و 87 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية

هيئة الاتصالات تحذر أولياء الأمور من تطبيقات على الهواتف

إنطلاق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر في القاهرة

اتحاد العمال: العامل المؤمّن صحيّا لا يسري عليه تأمين الضمان الجديد

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الأحد، 20-02-2022 10:33 ص

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

مطر الوكيل


الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الاجواء نهارا باردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


ليلاً:  الاجواء باردة بوجه عام، مع  ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

التحذيرات لهذا اليوم :
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في شرق المملكة بسبب الغبار أثناء النهار. 
- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.


أما غداً الاثنين  يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة،   والرياح غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات ليوم غد :


- تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.  


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر ٣

تساقط زخات خفيفة من المطر الأحد

220226175211138799537

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

2202210115854590410145

الأرصاد تحذر من طقس الليلة

العقبة

أمطار غزيرة مصحوبة برعد في العقبة - فيديو

ثث

شاهد بالفيديو بدء تساقط الثلوج على جبال الشراة

مطر ٣

أمطار غزيرة في مختلف مناطق المملكة اليوم

أخبار متعلقة
مطر ٣

أمطار غزيرة في مختلف مناطق المملكة اليوم

0L5A0533 - Copy

الأرصاد: هطول زخات خفيفة من الثلوج على المرتفعات

1202231175138394552532

الارصاد توضح حول تفاصيل المنخفض القادم وفرص تساقط الثلوج

مطر4

زخات خفيفة متفرقة من المطر اليوم الأحد

ثلوج

راصد جوي يتوقع تساقط الثلوج خلال شهر شباط

120222981842210098178

الأرصاد توضح بشأن طقس الاثنين وفرص تساقط الثلوج