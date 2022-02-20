الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الاجواء نهارا باردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليلاً: الاجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.



التحذيرات لهذا اليوم :

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في شرق المملكة بسبب الغبار أثناء النهار.

- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.



أما غداً الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم غد :



- تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.