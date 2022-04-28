الخميس 28-04-2022
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الخميس، 28-04-2022 11:37 ص

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال عطلة عيد الفطر

عمان جميلة


الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال عطلة عيد الفطر .

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وبينت الأرصاد اليوم الخميس في نشرتها وفق رصد "الوكيل الإخباري" أن أول أيام عيد الفطر ستكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أثناء النهار وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.


أما ثاني أيام العيد أوضحت أنه سيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، و الأجواء حارة نسبيا بوجه عام وجافة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض خماسيني حيث تتحول الأجواء الى مغبرة في العديد من المناطق والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


ونوهت أنه يستمر تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني، إلى ثالث أيام العيد وتكون الأجواء جافة، ومغبرة في العديد من المناطق، وتكون حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة.

 



 




 

 


 

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