الأرصاد تكشف عن المناطق الأعلى هطول مطري في المملكة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- قال مدير دائرة الارصاد الجوية رائد آل خطاب اليوم الأحد أن المناطق التي سجلت أعلى هطول مطري في المملكة هي الطفيلة، معان والعقبة تراوحت ما بين 2ملم إلى 3 ملم.

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وأكد آل خطاب، لـ "الوكيل الاخباري" أن الأمطار تتوقف في المملكة بعد ساعات ظهر اليوم، وتستمر الرياح الجنوبية الشرقية المغبرة حتى ساعات الليل ومن ثم تتلاشى.





وأضاف، ان مناطق الشمال لم تشهد أمطار على الاطلاق مشيرا إلى أن العاصمة عمان شهدت أمطار خفيفة.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية .

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