الأرصاد تكشف عن انقلاب جوي حاد

الوكيل الاخباري - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن المملكة ستتأثر نهار يوم غد الاحد بمنخفض جوي قادما عبر الاراضي المصرية وصحراء سيناء مصحوب بكتلة هوائية جافة، وذات درجات حرارة عالية ، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 10-12 درجة مئوية متوقع ان تسجل الحرارة العظمى نهارا في عمان حوالي 28-29 درجة مئوية ، لذا يزداد الشعور بالحرارة خلال النهار مقارنة بالايام السابقة مع اجواء جافة ومغبرة في معظم المناطق بما فيها العاصمة عمان .



وسوف تتدني مدى الرؤية الافقية بشكل واضح ومؤثر وبالذات في مناطق البادية و الصحراوية ، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المحملة بالغبار يصحبها احيانا هبات قوية في بعض الاجزاء .





واضاف آل خطاب بأنه ومع ليل الاحد وتحرك المنخفض الجوي باتجاه السواحل الشمالية لسوريا على البحر المتوسط تتحول الرياح الى شمالية غربية قادمة من وسط اوروبا عبر المتوسط حيث تعمل على تخفيض درجات الحرارة يتوقع ان تسجل درجة الحرارة الصغرى ليلا في عمان حوالي 10-11 درجة مئوية كما تخف نسبة الغبار تدريجيا بدءا من الشريط الغربي من المملكة ، وتميل الاجواء للبرودة قليلا مقارنة بالفترات النهارية خاصة في المناطق الجبلية مائلة ، وتظهر بعض الغيوم متوسطة وعالية الارتفاع على ارتفاعات متوسطة وعالية .



اما بالنسبة للتحذيرات ليوم الاحد فقد حذرت ادارة الارصاد الجوية من انخفاض واضح في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق بما فيها العاصمة عمان، كما ان مناطق البادية والصحرواية قد تنعدم الرؤية احيانا لذا ننبه على الاخوة السائقين اخذ الحيطة والحذر على الطرق الخارجية، كما اطلقت الارصاد تنبيه واضح للذين يعانون من الربو و كبار السن اخذ الاحتياطات اللازمة في اجواء الغبار .

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