الأرصاد تكشف موعد انحسار الموجة الحارة

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس صيفي عادي في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الارصاد في نشرتها إن الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية .

