الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الغبار في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن موجة الغبار ستنحسر مساء اليوم الأحد في أغلب مناطق المملكة باستثناء مناطق البادية .

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وأضاف آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أنه لا مؤشرات بموجات غبار قد تؤثر على المملكة خلال الأيام المقبلة مع توقعات بارتفاع قليل على درجات الحرارة .



ونوه أن أغلب المناطق ستكون فيها الأجواء يوم غد الإثنين ربيعية معتدلة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة مشيرا أن المناطق الشرقية بالإضافة إلى البادية ستشهد موجة غبار مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة.



وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان حذرت المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار بمناطق البادية، تزامنا مع الظروف الجوية السائدة التي تؤثر على المملكة .

