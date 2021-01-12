الأرصاد تكشف موعد تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب أن النماذج العددية بشأن حالة الطقس تشير إلى تمركز منخفض جوي ظهر غدٍ الأربعاء فوق تركيا، يترافق معه كتلة هوائية رطبة وباردة.

اضافة اعلان



وزاد آل خطاب في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" :

يتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد هذا المنخفض الجوي من بعد ظهر الأربعاء، فتتحول الرياح من شرقية الى جنوبية غربية وتكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.



وأضاف "ومع الساعات المتأخرة من ليل الأربعاء تهطل زخات من الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها العقبة، وتكون غزيرة أحياناً قد يصحبها البرق والرعد، وهنالك فرصة لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة".



وبين أن كتلة هوائية رطبة وباردة ستشهدها المملكة ، وتكون مرافقة للمنخفض الجوي لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل (حاد وملموس) والأجواء باردة بوجه عام، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة وتكون غزيرة أحياناً قد يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتمتد خلال النهار زخات من الأمطار لأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، مع نشاط على الرياح الغربية قد تصل هباتها الى 50كم/الساعة.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







