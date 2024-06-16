الأحد 16-06-2024
الوكيل الاخباري
 

حكومة غزة: الاحتلال يحرم شعبنا من العيد بمنع إدخال الأضاحي

وفاة و10 إصابات بحادث سير شمال طولكرم

40 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى - صور

الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة عن المملكة

وفيات الاحد 16/ 6/ 2024

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى فى مشعر منى

الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة

مدرعة "النمر".. كلفت إسرائيل 3 ملايين دولار ودمرتها المقاومة بقذيفة "زهيدة الثمن"

ولي العهد: أضحى مبارك

الأحد، 16-06-2024 08:26 ص

الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة عن المملكة

حرارة


الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد إن تأثير الكتلة الهوائية الحارة يتراجع قليلا اليوم عن المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقاءها اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية، الطقس حار في معظم المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.

اضافة اعلان


وأضافت في نشرتها اليومية إن الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف خاصة على صحة المرضى وكبار السن ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية. 


كما حذرت من خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

5 تحذيرات من الارصاد الجوية بشأن طقس اول ايام العيد

62024129107307526953

مستجدات موجة الحر وارتفاع اخر على درجات الحرارة بهذا الموعد

حرارة

يوم عرفة .. تعرف على الحالة الجوية في المملكة اليوم

62024112183334112997

تطورات الموجة الحارة وحالة الطقس يوم السبت

6202413122525794889551

رقم قياسي لدرجة الحرارة في الاردن اليوم .. كم بلغت واين ؟

حرارة

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم - تحذيرات

أخبار متعلقة
حرارة 2

الأرصاد: درجات حرارة حول معدلاتها العامة اليوم

00

الارصاد : هذا موعد تراجع الكتلة الحارة عن الأردن

حرارة 5

الأرصاد: انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

9

المملكة على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

520242320235377083297

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

5202422225133430962842

الارصاد : ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الاثنين