الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة عن المملكة

الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد إن تأثير الكتلة الهوائية الحارة يتراجع قليلا اليوم عن المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقاءها اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية، الطقس حار في معظم المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.

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وأضافت في نشرتها اليومية إن الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف خاصة على صحة المرضى وكبار السن ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.



كما حذرت من خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.