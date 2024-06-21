الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة عن المملكة

الوكيل الاخباري - يتراجع تأثير الموجة الحارة عن المملكة وتنخفض درجات الحرارة قليلاً ، طقس حار نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الارصاد في نشرتها اليومية ان الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية ومن خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

