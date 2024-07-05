الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة عن المملكة

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة القادمة من شبه الجزيرة العربية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ودعت إلى توخي الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.



ويطرأ يوم غد السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتبقى الأجواء الأحد، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

أما الاثنين، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19، وفي مرتفعات الشراة 33 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 21، وفي مناطق السهول 36 - 23، وفي الأغوار الشمالية 42 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 27، وفي البحر الميت 43 - 26، وفي خليج العقبة 44 - 27 درجة مئوية.

