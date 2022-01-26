الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان هذه الليلة بمشيئة الله تعالى تعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 700 متر، كما ويتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



واشارت الدائرة ان درجات الحرارة توالي انخفاضها، يوم الخميس ، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-9) درجات مئوية .



واشارت ان الأجواء ستكون الخميس شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم المناطق قد تكون غزيرة أحياناً أثناء النهار في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، كما تتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، ومع ساعات المساء تضعف فرصة تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط الثلج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً وتضعف تدريجياً اثناء الليل.

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