الخميس 03-02-2022
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الخميس، 03-02-2022 06:57 م

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض وأماكن تساقط الثلوج

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  الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة الجمعة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء خلال النهار باردة جداً في أغلب المناطق وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، ومغبرة في العديد من المناطق خاصة في شرق وجنوب المملكة، وتسقط زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، كما يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية التي يزيد ارتفاعهاعن 1400م عن سطح البحر تساقط زخات من الثلج على فترات ، وفق ادارة الارصاد الجوية .

واشارت الادارة انه ومع ساعات المساء والليل تمتد الهطولات المطرية لتشمل مناطق عدة من المملكة، من المحتمل ان تكون خلال الليل غزيرة احيانا في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة واجزاء من المناطق الوسطى . 

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