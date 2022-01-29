السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 08:13 ص

الأرصاد تنشر تحذيراتها ليوم السبت

منخفض


الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الثلوج المتراكمة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق، واحتمال تشكل السيول بسبب ذوبان الثلوج.

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ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتكون الأجواء يوم الاثنين، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، و باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.


وتكون الأجواء يوم الثلاثاء، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 7 إلى -1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 5 إلى -2، وفي المرتفعات الشمالية 4 إلى -2، وفي مرتفعات الشراة 5 إلى -4، وفي مناطق البادية 12 إلى 0، وفي مناطق السهول 8 إلى 0، وفي الأغوار الشمالية 17 إلى 5،وفي الأغوار الجنوبية 19 إلى 8، وفي البحر الميت 18 إلى 7، وفي خليج العقبة 19 إلى 8 درجات مئوية.

 




 

 


 

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