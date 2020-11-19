الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 01:32 م

الأرصاد تنشر تفاصيل تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي و تُحذر

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، يوم الجمعة ،وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم؛ لتصبح الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في بعض المناطق، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة خاصةً في الأجزاء الغربية منها، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
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 ويوم السبت يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة خاصةً الشمالية والوسطى منها، وتدريجياً تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً  أثناء النهار.

⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الصباح في المناطق التي تشهد هطول المطر.
🔺 خطر  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

 




 

 


 

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