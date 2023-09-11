الأرصاد توضح الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري -

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تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.