الأرصاد توضح الحالة الجوية ليوم الأحد

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــلاً: أجواء باردة بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات لهذا اليوم :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



أما يوم الأحد تكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

التحذيرات ليوم الاحد :

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

