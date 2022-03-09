الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يلتقي وجهاء محافظة معان

شركات التخليص: حركة نقل البضائع سوف تتأثر إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية

الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

ولي العهد يتابع تمرين "استجابة النشامى" لمحاكاة سيناريو هجوم إرهابي - صور

الخارجية: اخراج 120 أردنياً وعائلاتهم من سومي الاوكرانية

دعوة عاجلة للأردنيين في سومي

التعليم العالي: شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض

جهود لتأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين لخارج سومي

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 09-03-2022 12:35 م

الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

0L5A1616


الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء باردة نسبيا ومغبرة في عدد من مناطق المملكة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة قد يصحبها في جنوب المملكة هبات قوية أحياناً تزيد من فاعلية إثارة الغبار في المناطق الصحراوية . 

اضافة اعلان


ليـــــــــلاً:  تندفع باتجاه المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة، لتتحول الأجواء إلى  باردة وغائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة ، مع احتمال  في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


خليج العقبة:
نهاراً:  أجواء دافئة ومغبرة على فترات، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول الى جنوبية نشطة السرعة ، ويكون البحر مائجاً.
ليـــــــــلاً:  أجواء باردة نسبياً ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، و الرياح شمالية معتدلة السرعة  تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج. 


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة وقد تنعدم احياناً في المناطق الصحراوية.
- خطر الانزلاق على الطرقات  في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.


أما غداً الخميس :
تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول زخات متقطعة من المطر أثناء النهار في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل ينتظم الهطول  وتسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الشمالية ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، وتدريجيا يحتمل أن تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية ، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية . 


التحذيرات:
- خطر تشكل السيول أثناء الليل في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة .
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_4290

الأردنيون على موعد مع موجة قطبية طويلة

غيوم

منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة اليوم

ثلوج شارع

اخر تطورات الكتلة القطبية والثلوج القادمة الى الاردن

32022618527543946547

الأرصاد: منخفض غير اعتيادي يؤثر على الاردن غداً

ثلوج3

الأرصاد: منخفض جوي وزخات ثلجية من قبرص الجمعة

عمان 1

أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة

أخبار متعلقة
مطر6

تفاصيل الحالة الجوية يومي الأحد والإثنين

مطر ٣

الأرصاد تكشف حالة الطقس ليومي السبت والأحد

مطر ١

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم

مطر الوكيل

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

0L5A0533 - Copy

الأرصاد: هطول زخات خفيفة من الثلوج على المرتفعات

1202231175138394552532

الارصاد توضح حول تفاصيل المنخفض القادم وفرص تساقط الثلوج