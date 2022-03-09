الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء باردة نسبيا ومغبرة في عدد من مناطق المملكة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة قد يصحبها في جنوب المملكة هبات قوية أحياناً تزيد من فاعلية إثارة الغبار في المناطق الصحراوية .

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ليـــــــــلاً: تندفع باتجاه المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة، لتتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة ، مع احتمال في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



خليج العقبة:

نهاراً: أجواء دافئة ومغبرة على فترات، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول الى جنوبية نشطة السرعة ، ويكون البحر مائجاً.

ليـــــــــلاً: أجواء باردة نسبياً ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، و الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة وقد تنعدم احياناً في المناطق الصحراوية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.



أما غداً الخميس :

تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول زخات متقطعة من المطر أثناء النهار في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل ينتظم الهطول وتسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الشمالية ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، وتدريجيا يحتمل أن تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية ، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية .



التحذيرات:

- خطر تشكل السيول أثناء الليل في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة .

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.





