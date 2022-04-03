الأرصاد توضح حول حالة الطقس ثاني أيام رمضان

الأحد 03-04-2022
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الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية الأجواء تكون دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  أحياناً في المناطق الشرقية.

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ليـــــلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
 الأجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


أما غداً الاثنين :


الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول،  وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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