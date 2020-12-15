الثلاثاء 15-12-2020
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الثلاثاء، 15-12-2020 12:13 م

تعمق تأثير المنخفض غدا

الأرصاد توضح للوكيل حقيقة تساقط الثلوج خلال الأيام القادمة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - نفى مــدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد آل خطاب، أن تشهد المملكة ، خلال الـ(7) أيام القادمة ، لتساقط الثلوج ، وفق قراءات للخرائط الجوية .

وأشار آل خطاب، الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تأثير المنخفض الجوي، يتعمق تأثيره على المملكة، غدا الأربعاء ، حيث توالي درجات الحرارة إنخفاضها؛ لتسود أجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة.

"ويتوقّـع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في الأنحاء الغربية من المملكة، ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً خاصةً خلال ساعات المساء والليل، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر"، وفق آل الخطاب.

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وتشدد إدارة الأرصاد الجوية على أهمية العمل بالتحذيرات والتنبيهات المهمة خلال تأثير أية حالة جوية والتعامل معها بجدية وحذر ، تحسّبا من أضرار مادية جسيمة أو خسائر في الأرواح .

 

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