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الثلاثاء، 07-02-2023 01:07 م

الأرصاد: ثلوج على مرتفعات 800 متر اليوم وغدًا

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الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد مرتفعات 800 متر تساقطا للثلج أحيانا، مع حدوث تراكمات بشكل متفاوت حسب الارتفاع مع ساعات الليل المتأخرة من اليوم الثلاثاء، لافتة الى استمرار هطول الأمطار الغزيرة والثلوج نهار غد الأربعاء.

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كما توقعت أن تكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70 كم/الساعة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل العواصف المحملة بالغبار في المناطق الصحراوية، في حين تشهد مرتفعات عجلون الآن ضباب كثيف مع تساقط للثلوج.


وأضافت الدائرة في نشرتها المحدثة، إنه مع تعمق الكتلة الهوائية الباردة جدا من أصل قطبي، تستمر الأجواء شديدة البرودة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الهطولات غزيرة على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، مع تساقط الثلج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 900 متر عن سطح البحر وما يزيد.


وحذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تشهد تساقطات ثلجية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا نتيجة العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية و البادية، وكذلك من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
ويوم غد الأربعاء، توقعت الأرصاد أن تكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الهطولات غزيرة في ساعات الصباح على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، وتساقط الثلج بين الحين والأخر فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 900 متر عن سطح البحر وما يزيد.


وبحسب النشرة، يتوقع أن تشهد المرتفعات التي يصل ارتفاعها إلى 800 متر تساقطا للثلج أحيانا مع حدوث تراكمات بشكل متفاوت حسب الارتفاع، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات المساء يتراجع تأثير المنخفض الجوي تدريجياً حيث تضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.


 




 

 


 

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