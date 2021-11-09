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الثلاثاء، 09-11-2021 07:00 ص

الأرصاد : درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها العامة

خريف


الوكيل الإخباري - أعلنت الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء عن تسجل درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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ليــــــــــلاً:الأجواء مائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية العالية،و لطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ولطيفة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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