الأرصاد : درجات الحرارة ترتفع 9 درجات عن معدلاتها الطبيعية اليوم

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم الخميس لترتفع 9 درجات عن معدلاتها الطبيعية وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وأضافت أن درجات الحرارة اليوم ستصل إلى 45 درجة مئوية في الأغوار الوسطى، و44 في البحر الميت، أما في عمان 34 درجة.



ووفقاً للأرصاد، يكون الطقس جافاً وحاراً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.



أما ليلاً، يكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن خطر حدوث الحرائق في الأماكن الحرجية.



ودعت إلى عدم ترك عبوات العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات وعدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، والابتعاد عن السباحة في قنوات المياه والبرك الزراعية والسدود.







