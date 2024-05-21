الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 21-05-2024 06:19 ص

الأرصاد: درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية اليوم

ابراج السادس


الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تكون اليوم حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، والطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار نسبي إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان


وأضافت في نشرتها اليومية أن الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ونوهت أن الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 
   
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 




 

 


 

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