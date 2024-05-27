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الإثنين، 27-05-2024 05:56 ص

الأرصاد: درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة اليوم

حر33


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل الطقس حار نسبي في اغلب المناطق، حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وفق الأرصاد الجوية.

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 وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه في ساعات ما بعد الظهر هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة لفترة قصيرة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وأضافت أن الطقس ليلا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ودافيء في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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